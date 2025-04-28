Против стрелявших в россиянку квадроциклистов возбудили уголовное дело

В Серпухове возбудили дело против квадроциклистов, стрелявших в женщину

В Серпухове возбудили уголовное дело против квадроциклистов, стрелявших в женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, происшествие случилось в деревне Гавшино. Пострадавшая возмутилась из-за того, что двое мужчин на квадроцикле ломали ветки у деревьев, расчищая себе проезд. В результате в нее выстрелили, предположительно, из травматического пистолета. Ее госпитализировали в больницу. Мужчины скрылись с места происшествия.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства и личности стрелявших.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с двумя квадроциклистами и получила пулю в голову.