Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 28 апреля 2025Силовые структуры

Против стрелявших в россиянку квадроциклистов возбудили уголовное дело

В Серпухове возбудили дело против квадроциклистов, стрелявших в женщину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Серпухове возбудили уголовное дело против квадроциклистов, стрелявших в женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, происшествие случилось в деревне Гавшино. Пострадавшая возмутилась из-за того, что двое мужчин на квадроцикле ломали ветки у деревьев, расчищая себе проезд. В результате в нее выстрелили, предположительно, из травматического пистолета. Ее госпитализировали в больницу. Мужчины скрылись с места происшествия.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства и личности стрелявших.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с двумя квадроциклистами и получила пулю в голову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

    Из автомобилей уберут руль в 2026 году

    Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

    В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

    Пашинян рассказал о перспективе отношений с Россией

    В России порассуждали о замене генералу Суровикину

    «Питтсбург» уволил главного тренера

    Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

    Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

    Раскрыто число жертв ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости