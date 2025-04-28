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13:50, 28 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка поссорилась с двумя квадроциклистами и получила пулю в голову

В Подмосковье два квадроциклиста поссорились с женщиной и выстрелили ей в голову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Подмосковье два квадроциклиста поссорились с 53-летней женщиной и выстрелили ей в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, ЧП произошло в деревне Гавшино близ Серпухова. Пострадавшая возмутилась из-за того, что двое мужчин на квадроцикле ломали ветки у деревьев, расчищая себе проезд. В результате она получила пулю в лоб. Отмечается, что к приезду медиков она еще была в сознании и смогла рассказать врачам о произошедшем. Ее госпитализировали в Подольскую клиническую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и огнестрельным ранение лобной области.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция ищет мужчину, который выстрелил из пневматического пистолета в лицо 12-летнему подростку.

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