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13:37, 30 апреля 2025Россия

Российский губернатор обратился к жителям на фоне ракетной опасности

Брянский губернатор Богомаз обратился к жителям на фоне ракетной опасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обратился к жителям на фоне ракетной опасности в регионе. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам!» — написал чиновник.

Тех, кого тревога застала на улице, глава региона попросил направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате 34 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на 30 апреля. 15 из них средства ПВО сбили в Курской области, 8 — в Брянской, 7 — в Орловской, 3 — во Владимирской, 1 — в Белгородской.

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