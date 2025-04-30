Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:37, 30 апреля 2025Моя страна

Тревел-блогер показал одну из самых необыкновенных церквей России

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Храм Знамения Пресвятой Богородицы

Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский тревел-блогер показал подписчикам одну из самых необыкновенных церквей страны, построенную в Подольске в 1704 году. Об этом он написал в своем личном блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

«В стиле голицынского барокко. Архитектура для нас очень нетипичная, а на освящении церкви присутствовал сам царь Петр I с сыном царевичем Алексеем», — объяснил автор публикации.

Ранее опытная путешественница Елена Лисейкина раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Симоньян рассказала о молитвах за Кеосаяна и чуть не заплакала

    Продюсер предрек забвение Лободе и Брежневой

    Составлен топ-10 лучших санаториев средней полосы России

    Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости