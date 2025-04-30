Тревел-блогер показал одну из самых необыкновенных церквей России

Российский тревел-блогер показал подписчикам одну из самых необыкновенных церквей страны, построенную в Подольске в 1704 году. Об этом он написал в своем личном блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

«В стиле голицынского барокко. Архитектура для нас очень нетипичная, а на освящении церкви присутствовал сам царь Петр I с сыном царевичем Алексеем», — объяснил автор публикации.

Ранее опытная путешественница Елена Лисейкина раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.