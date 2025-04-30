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20:51, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Эстонии запретили шествия и собрания в преддверии 9 Мая

ERR: В Эстонии в преддверии 9 Мая запретили шествия и собрания
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Полиция Эстонии в преддверии 9 Мая запретила шествия и публичные собрания в некоторых районах республики, где массово проживают русскоязычные граждане. Об этом  сообщает портал ERR.ee.

«Полиция не запрещает чтить память погибших, но это должно быть сделано достойно. Люди могут посетить кладбище, склонить голову, возложить цветы и почтить память погибших. Однако это должно происходить без флагов и лент», — заявил глава Пыхьяской префектуры Атс Кюбсарепп.

В полиции отметили, что символы победы в Великой Отечественной войне связаны с поддержкой России и специальной военной операции.

Ранее в Эстонии подписали закон о лишении россиян, белорусов и других лиц с двойным гражданством голоса на местных выборах. Со следующих выборов права голоса на местных выборах лишатся также и лица без гражданства. В этом дискриминирующем статусе часто находятся люди, постоянно проживающие на территории республики после распада СССР, но не сдавшие экзамены для получения гражданства.

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