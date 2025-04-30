«Тривиальная статистика». Потери Советской армии в самом кровопролитном бою Афганской войны оценили по меркам СВО

Военкор Сладков сравнил потери в сражении за ущелье Хазара и статистику СВО

Военный корреспондент Александр Сладков сравнил самые большие потери за один бой в Афганистане и статистику специальной военной операции (СВО) на Украине. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сладков напомнил, что ровно 39 лет назад произошел бой в ущелье Хазара, в котором советские войска понесли самые большие потери. Тогда потеряли 86 солдат.

«86 погибших за один бой, по меркам СВО — это тривиальная статистика. Но в этой истории много необычного. Мне удалось дважды побывать в ущелье Хазара, на месте гибели батальона. Я расследовал детали, — рассказал Сладков.

За время расследования Сладков узнал, что командира полка сразу из Панджшера отправили в Белоруссию, военному контрразведчику (КГБ СССР) присвоили звание Героя Советского Союза. Однако так и не удалось найти командира, приказавшего батальону спуститься с гор в губительное ущелье, подчеркнул военкор.

Сладков также признался, что пробовал разговаривать и с командовавшим обороной Панджшера бывшим афганским генералом, перешедшим на сторону Ахмада Шаха Масуда и его моджахедов, и с полевым командиром, устроившим засаду на «Королевский батальон».

«Горжусь, что я русский, я советский, после тех слов, которые я услышал от моджахедов про наших офицеров и солдат в Афганистане», — резюмировал он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В апреле 1984 года советские и афганские войска завершали операцию по вытеснению из Панджшерского ущелья банды известного главаря Масуда. После изнурительных боев 1-й батальон 682-го мотострелкового полка, прозванный «королевским» по фамилии комбата Александра Королева, выдвинулся на базу. Внезапно бойцов отправили на прочесывание долины реки Хазара. 30 апреля подразделение выдвинулось по дну ущелья. Однако из-за ошибки командования батальон не получил положенного прикрытия ни с гор, ни с воздуха. Тем временем на вершинах уже поджидал противник. Вся колонна была расстреляна.

Украина потеряла под Курском 76 тысяч солдат

Общие потери ВСУ в Курской области составили более 76 тысяч военнослужащих. Также было уничтожено свыше 7700 единиц военной техники противника, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.

О том, что российские войска освободили Курскую область, стало известно 27 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил весь личный состав, участвовавший в освобождении региона, а также отметил наиболее эффективно действовавшие подразделения — 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, спецназ «Ахмат» и морских пехотинцев.

Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения» Владимир Путин президент России

В середине декабря 2024 года глава Минобороны России Андрей Белоусов раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время проведения специальной военной операции. Выступая на коллегии ведомства, он отметил, что противник потерял почти миллион человек. По информации министра, в 2024 году украинская сторона потеряла 560 000 солдат.

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

Стало известно о нехватке живой силы в рядах ВСУ

Командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб ранее рассказал, что ВСУ на красноармейском направлении из-за нехватки личного состава используют дроны.

«На данный момент на покровском, красноармейском направлении обстановка такова, что противник по причине нехватки личного состава акцент делает на FPV-дронах», — отметил он.

Офицер сообщил, что его подразделение недавно завершило выполнение боевой задачи на красноармейском направлении. Он отметил, что полгода назад противник использовал FPV-дроны для атак на группы численностью от пяти до десяти человек, а сейчас применяет несколько дронов для нападения на одного солдата.

Командир штурмовиков отметил, что противник боится прямого столкновения из-за нехватки личного состава. Соотношение наших штурмовиков к их защитникам составляет один к пяти или даже один к восьми.

«Ну трусливые они. Проще дроном догонять, чем прямой контакт с их стороны», — отметил он.

Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин

Минобороны Украины ранее также сообщило, что в Вооруженных силах Украины служат 70 тысяч женщин. Как уточнило ведомство, на передовой находятся 5,5 тысячи украинок.

В Минобороны добавили, что по сравнению с 2022 годом, число женщин в ВСУ выросло на 20 процентов. «Женщины имеют равные права с мужчинами на должность и карьерный рост, а также дополнительные социальные гарантии», — подчеркивается в сообщении.

По данным украинского Минобороны, 21 процент от всех обратившихся в центры рекрутинга являются женщинами. При этом больше всего обращений от них было получено в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях страны.