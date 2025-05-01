Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:30, 1 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности мифа о целительных свойствах подорожника

Биотехнолог Золотарева предупредила о риске столбняка из-за подорожника
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Viktor Gladkov / Globallookpress.com

Прикладывая немытый лист подорожника к открытой ране можно занести инфекцию, что может привести к воспалению и нагноению, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об этом она сообщила «Ленте.ру». Еще один риск такого метода лечения — попадание спор столбняка в рану.

«Многие с детства помнят, как бабушки или родители прикладывали лист подорожника к царапинам или ссадинам, уверяя, что это поможет ранке быстрее зажить. Этот миф настолько прочно укоренился в сознании людей, что даже сегодня некоторые продолжают использовать подорожник в качестве "природного лекаря". Однако современная наука не подтверждает эффективность такого метода, а в некоторых случаях он может даже навредить», — пояснила Золотарева.

От прикладывания подорожника с дороги к открытой ране никакого целебного эффекта не будет, подчеркнула эксперт. Листья растения, особенно сорванные в городской черте или у дорог, могут быть загрязнены бактериями и пылью, рассказала Золотарева.

Прикладывая немытый лист к открытой ране, человек рискует занести инфекцию, что может привести к воспалению и нагноению. Еще опаснее возможность попадания в рану спор столбняка, которые могут присутствовать в почве. Для непривитых людей это создает реальную угрозу жизни

Мария Золотаревапреподаватель РТУ МИРЭА

Однако, по ее словам, подорожник действительно содержит ряд биологически активных веществ, включая полифенолы и полисахариды, которые оказывают противовоспалительное и муколитическое действие.

Золотарева советует вместо подорожника промыть повреждение чистой водой, обработать антисептиком и наложить стерильную повязку.

Материалы по теме:
Россияне делают уколы сырыми яйцами и спермой. Зачем они идут на это?
Россияне делают уколы сырыми яйцами и спермой. Зачем они идут на это?
7 февраля 2025
Зверобой: польза и вред для здоровья, способы применения в народной медицине
Зверобой:польза и вред для здоровья, способы применения в народной медицине
22 апреля 2025

Согласно опросу ВЦИОМ, лечение – самый популярный у россиян метод народной медицине. По их данным, женщины чаще мужчин применяют лечение травами. При этом жители крупных городов обращаются к фитотерапии чаще, чем проживающие на селе.

Ранее о способах ускорить процесс заживления ран рассказывала пластический хирург, офтальмолог Ольга Громова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Украина подписали соглашение по недрам. Что сделка даст Вашингтону?

    В России назвали главное условие долгосрочного перемирия с Украиной

    Россиянам рассказали о вреде популярных видов маринада для шашлыка

    Минобороны сообщило о сбитых над Россией беспилотниках

    ЕС представит США предложения по торговле

    Россиянам назвали условия пенсии в 60 тысяч рублей

    Врач предупредил о коварстве популярного в России алкоголя

    ВВС Болгарии сообщили о неисправности поставленного из США F-16

    Брошенные командованием ВСУ десантники попали в плен в Горнале

    Пушков озвучил главный страх Трампа из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости