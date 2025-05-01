Россиян предупредили об опасности мифа о целительных свойствах подорожника

Биотехнолог Золотарева предупредила о риске столбняка из-за подорожника

Прикладывая немытый лист подорожника к открытой ране можно занести инфекцию, что может привести к воспалению и нагноению, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об этом она сообщила «Ленте.ру». Еще один риск такого метода лечения — попадание спор столбняка в рану.

«Многие с детства помнят, как бабушки или родители прикладывали лист подорожника к царапинам или ссадинам, уверяя, что это поможет ранке быстрее зажить. Этот миф настолько прочно укоренился в сознании людей, что даже сегодня некоторые продолжают использовать подорожник в качестве "природного лекаря". Однако современная наука не подтверждает эффективность такого метода, а в некоторых случаях он может даже навредить», — пояснила Золотарева.

От прикладывания подорожника с дороги к открытой ране никакого целебного эффекта не будет, подчеркнула эксперт. Листья растения, особенно сорванные в городской черте или у дорог, могут быть загрязнены бактериями и пылью, рассказала Золотарева.

Прикладывая немытый лист к открытой ране, человек рискует занести инфекцию, что может привести к воспалению и нагноению. Еще опаснее возможность попадания в рану спор столбняка, которые могут присутствовать в почве. Для непривитых людей это создает реальную угрозу жизни Мария Золотарева преподаватель РТУ МИРЭА

Однако, по ее словам, подорожник действительно содержит ряд биологически активных веществ, включая полифенолы и полисахариды, которые оказывают противовоспалительное и муколитическое действие.

Золотарева советует вместо подорожника промыть повреждение чистой водой, обработать антисептиком и наложить стерильную повязку.

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