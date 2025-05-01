В ВСУ ввели игровую систему наград за убийство российских солдат

Politico: ВСУ внедрили игровую наградную систему за убийство бойцов ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ввели похожую на игровую систему наград за убийство российских солдат. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Отмечается, что украинским военным предлагается загружать в программу Army of Drones bonus видео, подтверждающее поражение целей. В частности, за убийство солдата Вооруженных сил (ВС) России бойцу зачисляют 6 очков, за частичное повреждение танка — 20, а за полное — 40 очков. В свою очередь, за подбитие мобильной ракетной установки полагается 50 очков.

Подчеркивается, что позднее программу планируется подключить к маркетплейсу Brave 1 Market, где бойцы ВСУ смогут обменять очки на снаряжение.

«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что гонорар иностранных наемников, которые в составе ВСУ осуществили вторжение в Курскую область начинался от 30 тысяч долларов.