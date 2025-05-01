Врач предупредил о коварстве популярного в России алкоголя

Врач Березовский: Употребление рома может привести к инсульту и инфаркту

Дегустация рома может навеять романтику пиратских времен, однако злоупотребление этим напитком способно привести к серьезным последствиям, поделился профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский. О вреде алкоголя он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Березовский рассказал, что ром оказывает непосредственное токсическое воздействие на клетки печени и приводит к их некрозу и постепенному разрастанию соединительной ткани ─ циррозу. Также, по его словам, крепкий алкоголь увеличивает риск гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта.

«Это связано с токсическим воздействием на почки ─ ренин-альдостероновую систему, которая регулирует артериальное давление. А также на надпочечники ─ из-за чрезмерного синтеза адреналина», ─ объяснил Березовский.

Врач добавил, что ром оказывает деструктивное воздействие на систему ЖКТ: вызывает воспаление слизистой оболочки желудка, гастриты, язвы и другие нарушения пищеварения. Также напиток влияет на метаболизм организма, влечет увеличение концентрации в крови сахара и жиров, что способствует развитию диабета и ожирения, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года ром оказался самой быстрорастущей алкогольной категорией на российском рынке. В годовом выражении натуральные продажи рома в стране выросли на 17,5 процента, а денежные — на 19,5 процента.

