Спрос россиян на один вид алкоголя заметно вырос

«Ъ»: Продажи рома в России выросли на 17,5 % в январе-марте

По итогам первого квартала 2025 года ром оказался самой быстрорастущей алкогольной категорией на российском рынке. О заметном увеличении спроса граждан на этот вид алкоголя сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании «Нильсен».

В годовом выражении натуральные продажи рома в стране выросли на 17,5 процента, а денежные — на 19,5 процента. Динамика реализации других видов алкоголя оказалась ниже. Так, продажи джина за отчетный период увеличились на 9,2 процента, биттеров — на 8,6 процента, а виски — на 7,8 процента, пояснили эксперты. В целом рынок крепкого алкоголя в РФ за это время сократился на 16,2 процента, уточнили в Росалкогольтабакконтроле.

Аналитики связали рост продаж рома с рядом факторов. В качестве причин подобной динамики они назвали активность локальных производителей и дистрибьюторов, выводящих новые бренды. Однако основной прирост, отметили эксперты, обеспечили дешевые сорта, близкие по стоимости к водке. В «Татспиртпроме» также отметили общее изменение вкусовых предпочтений россиян. Если раньше граждане предпочитали в основном водку, то теперь они все чаще отдают свое предпочтение «более вкусовым» алкогольным напиткам.

Продажи подобного рода алкоголя растут в России не первый год. По итогам 2024-го реализация продажи коньяка, виски, рома, джина и текилы увеличились на 10,2 процента в сравнении с показателем за 2023-й. В результате потребление таких напитков в стране достигло 3,2 литра в год на душу населения. В то же время розничные продажи водки остались на уровне 2023 года (5,3 литра на душу населения).