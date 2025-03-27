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14:14, 27 марта 2025Экономика

Продажи некоторых видов алкоголя подскочили

FinExpertiza: Продажи коньяка и виски подскочили в РФ на 10,2 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В прошлом году в России на 10,2 процента (до 3,2 литра в год на душу населения) выросли продажи коньяка, виски, рома, джина и текилы. Это показало исследование, проведенное FinExpertiza. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом розничные продажи водки остались на уровне 2023 года. Речь идет о показателе в 5,3 литра на душу населения. Для пива и сидра рост составил 8 процентов, а для винодельческой продукции — всего 1,3 процента.

Отмечается также, что на водку пришлось больше 60 процентов продажи крепкого алкоголя в стране. В лидерах здесь Сахалин (11,8 литра на душу населения), Чукотка (11,7 литра), Карелия (11,2 литра), Коми (10,6 литра) и Магаданская область (10,3 литра). Для крепких напитков неводочного сегмента самые большие цифры показали Карелия (6,5 литра), Мурманская область (6,1 литра), Ленинградская область (5,2 литра), Московская (5,1 литра) и Архангельская (5 литра) области.

Пива и сидра больше всего реализовали в Хакасии (91,6 литра на душу населения), Сахалинской области (90,8 литра), Ненецком автономном округе (90,3 литра), Мурманской области (88,9 литра) и Коми (86,5 литра).

Ранее сообщалось, что в России почти на полтора процента упали продажи игристых (шампанских) вин.

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