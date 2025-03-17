Россияне стали покупать меньше игристого

Продажи игристых вин в РФ сократились в январе-феврале 2025 года на 1,4 %

В России стали покупать меньше игристых (шампанских) вин — розничные продажи уменьшились на 1,4 процента, до 3,4 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Интерфакс».

Показатель снизился после демонстрировавшегося долгое время стабильного роста, доходившего зачастую до двузначных значений.

Тихих вин в России в абсолютном выражении производится и реализуется гораздо больше, чем игристых. Ранее уровни продаж первых не росли и даже немного снижались, теперь же ситуация стала обратной — рынок тихих вин увеличился в январе и феврале на 1,6 процента, до 8,5 миллиона декалитров.

В целом продажи алкоголя падали в начале года значительно быстрее. В случае с водкой они сократились на 5,1 процента, до примерно 11,5 миллиона декалитров, а всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за два месяца было продано 32,05 миллиона декалитров, что на 12,2 процента меньше, чем годом ранее.