Зеленского обвинили в продаже украинцев в рабство

Дубинский обвинил Зеленского в продаже украинцев в рабство из-за сделки с США

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически продает украинцев в рабство из-за сделки Украины и США по полезным ископаемым. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Дубинский заявил, что Украина лишилась своего будущего, поскольку в стране больше не появятся средства на ее развитие.

«Я не видел более тупой и наглой схемы: стоимость лицензии и прибыль от добычи "попадают в некий частный фонд" с абсолютно непонятной схемой распределения доходов и прибыли», — подчеркнул он.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.