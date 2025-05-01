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21:23, 1 мая 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в продаже украинцев в рабство

Дубинский обвинил Зеленского в продаже украинцев в рабство из-за сделки с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически продает украинцев в рабство из-за сделки Украины и США по полезным ископаемым. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Дубинский заявил, что Украина лишилась своего будущего, поскольку в стране больше не появятся средства на ее развитие.

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«Я не видел более тупой и наглой схемы: стоимость лицензии и прибыль от добычи "попадают в некий частный фонд" с абсолютно непонятной схемой распределения доходов и прибыли», — подчеркнул он.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.

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