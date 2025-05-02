Российский военный назвал ВСУ деморализованными

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении деморализованы. Его слова приводит ТАСС.
Баркас назвал ВСУ деморализованными и подчеркнул, что у них нет картины боя. По его словам, российские бойцы оперативно выявляют украинские силы и наносят им поражение до подхода к российской границе.
«Систему управления мы им дезорганизовали. Враги не понимают, что вообще происходит. Есть попытки выхода к государственной границе для эвакуации, но они сразу же пресекаются», — отметил он.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил об активном продвижении ВС РФ в Сумской области. «Касаемо сумского направления: здесь идет планомерное продвижение наших войск, а со стороны противника идет активная оборона», — сказал он.