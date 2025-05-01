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02:34, 1 мая 2025Бывший СССР

Марочко заявил об активном продвижении ВС России в Сумской области

Марочко: ВС России планомерно продвигаются в Сумской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России планомерно продвигаются в Сумской области, украинская армия интенсивно возводит оборонительные сооружения. Об активном наступлении Российской армии заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Касаемо сумского направления: здесь идет планомерное продвижение наших войск, а со стороны противника идет активная оборона. И сразу хочу отметить: сейчас они очень интенсивно возводят оборонительные рубежи и фортификационные сооружения», — сказал Марочко.

Ранее офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь рассказал, что разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и польские наемники бегут в сторону города Сумы от наступающей Российской армии. Отмечается, что украинские военные испытывают нехватку боеприпасов.

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