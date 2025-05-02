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20:08, 2 мая 2025Мир

ХАМАС выразило готовность заключить сделку по сектору Газа

Al Jazeera: ХАМАС выразило готовность заключить сделку по сектору Газа
Алина Черненко
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило готовность заключить сделку о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил один из лидеров группировки Абдель Рахман Шадид, его слова приводит Al Jazeera.

Спикер подчеркнул, что Израиль препятствует успеху переговоров, и сейчас «мяч на его стороне».

ХАМАС официально подтвердило запрос о прекращении огня в секторе Газа на пять лет в рамках соглашения с Израилем, добавил Шадид. Однако правительство Биньямина Нетаньяху, по его словам, отвергло это предложение.

Ранее высокопоставленный представитель группировки заявил о готовности к перемирию с Израилем. Также он указал на готовность ХАМАС к единовременному освобождению всех удерживаемых заложников.

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