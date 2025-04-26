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17:27, 26 апреля 2025Мир

ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем

ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем на пять лет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет для урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом AFP заявил высокопоставленный представитель группировки, передает France24.

Собеседник AFP заявил перед началом встречи в Каире по урегулированию конфликта в Газе о готовности палестинского движения к мирному соглашению. Также он указал на готовность ХАМАС к единовременному освобождению всех удерживаемых заложников.

Ранее боевики ХАМАС передали министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману послание для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности отказаться от управления сектором Газа после урегулирования конфликта.

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