ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем

ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем на пять лет

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет для урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом AFP заявил высокопоставленный представитель группировки, передает France24.

Собеседник AFP заявил перед началом встречи в Каире по урегулированию конфликта в Газе о готовности палестинского движения к мирному соглашению. Также он указал на готовность ХАМАС к единовременному освобождению всех удерживаемых заложников.

Ранее боевики ХАМАС передали министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману послание для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности отказаться от управления сектором Газа после урегулирования конфликта.