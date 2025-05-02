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00:03, 2 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о поисках в курском приграничье порядка 200 брошенных бойцов ВСУ

Mash: ВС РФ разыскивают в Курской области порядка 200 брошенных бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Российские военные разыскивают в приграничье Курской области порядка 200 брошенных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что украинские солдаты сидят в лесах более десяти дней без связи и возможности выйти. Около 60 человек скрылись при отступлении в районе Гуево, они отрезаны от основных сил ВСУ.

В публикации уточняется, что с 20 апреля военнослужащие не могут перебраться через реку Псел и покинуть Курскую область, у них нет еды и боекомплекта.

«Сейчас ВС РФ ведут круглосуточную разведку, отслеживая каждое движение противника, и держат на контроле их местонахождение. Предварительно, около 200 врагов могут находиться у границы, включая Гуево и Олешню», — пишет канал.

Ранее сообщалось, что десантники ВСУ, которых бросило командование, попали в плен к ВС России в Горнале Курской области. Об этом рассказал офицер российской группировки войск «Север» с позывным Витязь.

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