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22:47, 2 мая 2025Мир

В Германии назвали главную ошибку Европы на Украине

Вагенкнехт: Европа будет платить за нежелание урегулировать конфликт на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала главной ошибкой Европы на Украине отсутствие желания урегулировать конфликт мирным путем. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х.

«Большой ошибкой Европы является то, что она сама активно не проявила дипломатических усилий и теперь ей придется платить по счетам за проигранную опосредованную войну», — написала она.

Вагенкнехт подчеркнула, что в это время США смогли заключить с Киевом сделку и получить доступ к украинским ресурсам и редкоземельным металлам. «А я думала, что для Запада всегда были важны только свободы и демократия?», — сыронизировала политик.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что финансирование, предоставленное им Украине с февраля 2022 года, достигло суммы в семь миллиардов евро. Банк стал крупнейшим институциональным кредитором Украины.

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