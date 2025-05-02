Вагенкнехт: Европа будет платить за нежелание урегулировать конфликт на Украине

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала главной ошибкой Европы на Украине отсутствие желания урегулировать конфликт мирным путем. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х.

«Большой ошибкой Европы является то, что она сама активно не проявила дипломатических усилий и теперь ей придется платить по счетам за проигранную опосредованную войну», — написала она.

Вагенкнехт подчеркнула, что в это время США смогли заключить с Киевом сделку и получить доступ к украинским ресурсам и редкоземельным металлам. «А я думала, что для Запада всегда были важны только свободы и демократия?», — сыронизировала политик.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что финансирование, предоставленное им Украине с февраля 2022 года, достигло суммы в семь миллиардов евро. Банк стал крупнейшим институциональным кредитором Украины.