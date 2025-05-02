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11:00, 2 мая 2025Россия

В МИД России заявили об истерике Киева от мирных инициатив Москвы

Мирошник: Мирные инициативы Москвы вызывают истерику у Киева
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мирные инициативы Москвы вызывают истерику у Киева. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в Telegram.

Так он прокомментировал сообщения о новых ударах Вооруженных сил Украины по российским регионам.

На усилия России по установлению перемирия Украина отвечает ударами по мирному населению, отметил Мирошник. Ни одно из преступлений киевского режима не останется безнаказанным, заключил он.

Ранее Мирошник рассказал о влиянии трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года на дальнейшие события в стране. По его словам, именно отсутствие должной реакции на события в Одессе довело ситуацию «до нынешнего состояния».

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