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11:25, 2 мая 2025Россия

В России высказались о сделке Трампа и Зеленского

Военблогер Подоляка: Зеленский переиграл Трампа сделкой о полезных ископаемых
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / File Photo

Владимир Зеленский переиграл президента США Дональда Трампа в сделке о полезных ископаемых. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Зеленский Трампа переиграл в этом раунде», — написал он. По мнению военблогера, украинский лидер выдержал паузу, и Штатам досталась «кастрированная сделка», которая ничего им не даст.

Кроме того, Подоляка обратил внимание на то, что 25 из 55 месторождений, указанных в документах по сделке, находятся под контролем России.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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