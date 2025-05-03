В 550 населенных пунктах Подмосковья восстановили электроснабжение

«Россети»: Электроснабжение восстановили в 550 населенных пунктах Подмосковья

Руководство ПАО «Россети» отчиталось о ходе проведения восстановительных работ в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин проинспектировал ход восстановительных работ в Подмосковье после масштабной непогоды. Он заявил, что компания привлекла дополнительные бригады энергетиков из Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской и других областей.

В настоящий момент восстановлено электроснабжение жителей более 550 населенных пунктов Московской области. Андрей Рюмин дал поручение продолжить мобилизацию сил и средств группы «Россети» для скорейшего восстановления поврежденных энергообъектов.

«Энергетики группы "Россети" столкнулись с одним из самых мощных воздействий стихии на сетевой комплекс Подмосковья за последние десять лет», — заметил руководитель ПАО «Россети». Он подчеркнул, что работы ведутся круглосуточно, без остановок.

Утром, 3 мая стало известно, что в Московской области продолжается интенсивная ликвидация последствий аномального снегопада ночью 2 мая. Последствия аварии на электросетях в Подмосковье после майского снегопада сравнили с ущербом из-за ледяного дождя в 2011 году.