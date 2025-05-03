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13:42, 3 мая 2025Россия

Глава Узбекистана подтвердил свое участие в мероприятиях в честь парада Победы в Москве

Глава Узбекистана Мирзиеев подтвердил участие в праздновании Дня Победы в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Кремле сообщили, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил свое участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве. Соответствующий материал появился на сайте президента России.

Отмечается, что состоялся телефонный разговор Мирзиеева и главы России Владимира Путина. Так, первый заявил, что прибудет в страну на парад по случаю празднования 80-летия Победы.

Кроме того, в рамках беседы обсуждались практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в Москве. По его словам, российская сторона якобы самостоятельно может совершать в отношении гостей различные действия и перекладывать вину за них на Украину.

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