Глава Узбекистана подтвердил свое участие в мероприятиях в честь парада Победы в Москве

Глава Узбекистана Мирзиеев подтвердил участие в праздновании Дня Победы в Москве

В Кремле сообщили, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил свое участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве. Соответствующий материал появился на сайте президента России.

Отмечается, что состоялся телефонный разговор Мирзиеева и главы России Владимира Путина. Так, первый заявил, что прибудет в страну на парад по случаю празднования 80-летия Победы.

Кроме того, в рамках беседы обсуждались практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в Москве. По его словам, российская сторона якобы самостоятельно может совершать в отношении гостей различные действия и перекладывать вину за них на Украину.