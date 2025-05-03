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10:59, 3 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач перечислил чаще всего обостряющиеся на майских праздниках болезни

Терапевт Лопатин: Злоупотребление шашлыками грозит острым панкреатитом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

На майских праздниках увеличивается число случаев обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, предупредил гастроэнтеролог, терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин. Чаще всего обостряющиеся в этот период болезни он перечислил «Ленте.ру».

Главной причиной обострений врач назвал резкую смену рациона. «Обилие шашлыков в комбинации со злоупотреблением спиртными напитками становится серьезным испытанием для пищеварения и грозит серьезными проблемами со здоровьем особенно если ранее человек долгое время ел умеренно», — уточнил он.

По словам Лопатина, большое количество тяжелой пищи во время застолий может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни и приступ желчной колики, что потребует экстренной госпитализации.

Мясо, куриные крылышки, ребра, жирные соусы также увеличивают нагрузку на поджелудочную железу, что опасно развитием острого панкреатита. Еще один типичный триггер этого заболевания — алкоголь, который в том числе может спровоцировать приступ и у молодых людей

Сергей Лопатингастроэнтеролог, терапевт

Терапевт также призвал не злоупотреблять спиртными напитками при гастрите и язвенной болезни. Пациентам с таким диагнозом также следует ограничить употребление солений, пряностей и острых соусов. Все эти продукты раздражают слизистую желудка и усиливают выработку желудочного сока, объяснил врач.

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Помимо заболеваний пищеварительной системы, на майских праздниках могут обостряться болезни обмена, в первую очередь — подагра, рассказал Лопатин. Причиной тому — жареное мясо. Врач объяснил, что в состав белковой пищи входит много пуринов — биохимических соединений, которые провоцируют отложение солей мочевой кислоты в суставах. Среди алкогольных напитков лидером по содержанию пуринов является пиво. От него при подагре лучше вообще отказаться, подчеркнул доктор.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения готового шашлыка. По словам эксперта Андрея Дорохова, хранить это блюдо в готовом виде можно не более трех часов.

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