Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 4 мая 2025Мир

В Словакии высказались о возможной поездке лидеров ЕС в Киев на 9 Мая

Гашпар: Никто из лидеров ЕС не приедет в Киев 9 мая
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Значимые политики не поедут в Киев на 9 Мая. Такое мнение высказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что из-за продолжающихся переговоров между Россией и США крупные политические деятели Европейского союза (ЕС) скорее всего откажутся от посещения Киева 9 мая. «Сейчас демонстрация поддержки той или иной стороны — не самая удачная тактика с политической точки зрения. Поэтому мне кажется, что никто из лидеров стран ЕС туда не приедет», — высказался Гашпар по поводу возможных визитов глав европейских государств на Украину.

Он также положительно оценил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие в честь празднования 80-летия Победы. По мнению Гашпара, на это время «все орудия должны были бы стихнуть». «Надеюсь, что на Украине проявят здравый смысл, и они так же будут праздновать победу над фашизмом, хотя я в этом не до конца уверен. Будем следить за развитием ситуации», — подытожил словацкий парламентарий.

Материалы по теме:
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Ранее была озвучена причина отказа Зеленского от прекращения огня на 9 Мая. Аналитики журнала Strategic Culture заявили, что перемирие поставило бы под сомнение власть украинского президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины заявила о применении американских ракет против российских истребителей

    МВД рассказало о новом методе обмана россиян мошенниками

    Путин рассказал о приготовлении ленинградского деликатеса в его семье

    В российском городе пассажирский самолет столкнулся с зайцем

    Названа роль России в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном

    Путин на немецком предостерег жителей Германии от рукоплескания нацистам

    Путин рассказал о ежедневных занятиях спортом

    Атаку Украины на Крым и Новороссийск назвали самой масштабной в 2025 году

    Зеленский раскрыл цель визита в Чехию

    Редкого белого дельфина сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости