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19:27, 4 мая 2025Мир

Власти Ирана задержали двух человек по делу о взрывах в порту Бендер-Аббас

В Иране задержали двух человек, связанных со взрывами в порту Бендер-Аббас
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Iranian Red Crescent / Reuters

Власти Ирана задержали двух человек, подозреваемых в причастности к взрывам в порту Бендер-Аббас. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Иранские власти в качестве причины взрыва в торговом порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе называли халатность и нарушение правил безопасности. Взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. В результате происшествия как минимум 70 человек погибли и не менее 1200 пострадали.

Для тушения очагов возгорания в регион были направлены самолеты МЧС России Бе-200ЧС и Ил-76.

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