Россия направила авиацию МЧС в охваченный огнем порт Ирана

Авиация МЧС России подключилась к ликвидации пожара в порту города Бендер-Аббас

Авиация МЧС России подключилась к ликвидации крупного пожара в порту иранского города Бендер-Аббас после взрыва. Для тушения очагов огня в регион направлены самолеты Бе-200ЧС и Ил-76, передает официальный Telegram-канал ведомства.

«Два самолета Бе-200ЧС и Ил-76 ликвидируют последствия крупного пожара в Иране. За 13 сливов на очаги сброшено порядка 130 тонн воды», — сказано в сообщении.

Отмечается, что авиация МЧС была направлена в Иран по поручению президента России Владимира Путина и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова.

26 апреля мощный взрыв произошел в порту города Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов.