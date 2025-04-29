Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 29 апреля 2025Мир

Россия направила авиацию МЧС в охваченный огнем порт Ирана

Авиация МЧС России подключилась к ликвидации пожара в порту города Бендер-Аббас
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Авиация МЧС России подключилась к ликвидации крупного пожара в порту иранского города Бендер-Аббас после взрыва. Для тушения очагов огня в регион направлены самолеты Бе-200ЧС и Ил-76, передает официальный Telegram-канал ведомства.

«Два самолета Бе-200ЧС и Ил-76 ликвидируют последствия крупного пожара в Иране. За 13 сливов на очаги сброшено порядка 130 тонн воды», — сказано в сообщении.

Отмечается, что авиация МЧС была направлена в Иран по поручению президента России Владимира Путина и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова.

26 апреля мощный взрыв произошел в порту города Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    В Раде назвали мирный план Трампа концом для Зеленского

    Россиянка написала донос на учителя из-за двойки сына

    Украина десятки раз атаковали Россию после призыва Зеленского к прекращению огня

    В российском городе задержан похитивший ребенка с детской площадки мужчина

    Масштабы затоваривания на российском авторынке оценили

    Названа облегчающая боль в спине и шее поза для сна

    В Сириусе открылся крупнейший на юге России курортный кластер

    В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

    Спрос россиян на доставку машин из-за рубежа заметно вырос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости