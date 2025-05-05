Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 5 мая 2025Бывший СССР

Харьков попал под массированную атаку беспилотников

Российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Харькову
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Харькову и Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«"Герани" ударили по объектам в районе ХТЗ (Харьковского тракторного завода — прим. «Ленты.ру»), Индустриальном. Были взрывы и в других частях города», — рассказал каналу местный житель.

По его словам, целями беспилотных летательных аппаратов были объекты военно-промышленного комплекса, а также места расположения Вооруженных сил Украины. Собеседник канала добавил, что взрывы также были зафиксированы в Изюме, Золочеве и ряде других населенных пунктов.

Ранее, 2 мая, в Харькове также прозвучали взрывы. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», был нанесен удар по расположенным в городе объектам украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

    В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

    Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

    На Украине арестовали бывшего замглавы офиса Зеленского

    Министр МВД Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия

    Россиянина задержали за призывы к террористической деятельности

    Скандальному кандидату в президенты Польши пригрозили лишением иммунитета

    Иран заявил о готовности провести встречу с «евротройкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости