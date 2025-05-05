Харьков попал под массированную атаку беспилотников

Российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Харькову

Российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Харькову и Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«"Герани" ударили по объектам в районе ХТЗ (Харьковского тракторного завода — прим. «Ленты.ру»), Индустриальном. Были взрывы и в других частях города», — рассказал каналу местный житель.

По его словам, целями беспилотных летательных аппаратов были объекты военно-промышленного комплекса, а также места расположения Вооруженных сил Украины. Собеседник канала добавил, что взрывы также были зафиксированы в Изюме, Золочеве и ряде других населенных пунктов.

Ранее, 2 мая, в Харькове также прозвучали взрывы. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», был нанесен удар по расположенным в городе объектам украинской армии.