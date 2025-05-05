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06:59, 15 мая 2025МирЭксклюзив

На Западе назвали главного переговорщика России для США

Дипломат Фриман: Дмитриев является главным переговорщиком от России для США
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Так как спецпосланник президента США Стив Уиткофф фактически взял на себя все контакты с Россией, то президент Владимир Путин в ответ нашел ему постоянного визави в лице главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии, приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

Стоит отметить, что Кирилл Дмитриев теперь, похоже, играет аналогичную [Уиткоффу] роль доверенного дипломатического посланника президента Путина

Чез Фриманбывший посол США в Саудовской Аравии

При этом Фриман подчеркнул, что подобная неформальная дипломатия не является уникальной для США и на протяжении истории американские президенты назначали своих друзей посланниками по важным вопросам. По его словам, Дональд Трамп сделал Уиткоффа главным переговорщиком по России из-за полного взаимного доверия.

Президент Трамп не доверяет очень многим людям, и многие не доверяют ему. Господин Уиткофф — его давний приятель. Имея с ним дело, президент отдает должное его навыкам ведения переговоров

Чез Фриманбывший посол США в Саудовской Аравии

25 апреля глава РФПИ Дмитриев встретился с Уиткоффом в Москве. До этого они совершили совместную прогулку по Арбату в центре Москвы, а потом вместе провели переговоры с Путиным. Аналогичным образом Дмитриев ранее встречал Уиткоффа в Санкт-Петербурге перед встречей с российским лидером.

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