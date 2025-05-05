Президент Красносельский: Война в Приднестровье станет столкновением РФ и НАТО

Если в Приднестровье начнется война, она станет столкновением России и НАТО. Так президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский прокомментировал отказ премьер-министра Молдавии Дорина Речана от предложения ряда украинских политиков привлечь украинскую армию к силовому решению приднестровского конфликта, передает ТАСС.

Политик объяснил, что в случае вооруженного конфликта на территории Приднестровья будут учитываться интересы Румынии, которая является членом НАТО, а также Российской Федерации. Он напомнил, что на территории ПМР проживают 220 тысяч граждан России, а российские военные осуществляют в непризнанной республике миротворческую деятельность на основании международного мандата.

По словам Красносельского, люди, призывающие к провокациям в Приднестровье, толкают Молдавию в хаос. «Может, это выгодно кому-то на сегодняшний день, но я думаю, что Молдове никак не выгодно. Поэтому господин Речан правильно сказал, и я его поддерживаю, что все вопросы между Молдовой и Приднестровьем надо решать исключительно мирными способами. У нас кровавая история тоже была. Возвращаться в этот хаос мы не должны», — сказал он.

Ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть причастен к планированию терактов в Приднестровье. Об этом рассказал бывший сотрудник службы безопасности Молдавии Дмитрий Руснак, впоследствии выдворенный из России.