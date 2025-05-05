Сообщения о новых выплатах жителям приграничья связали с мошенниками

В Курской области опровергли сообщения о выделении дополнительной матпомощи

В ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в Центральном федеральном округе анонсированы новые выплаты от государства для пострадавших от боевых действий. Чтобы их получить, нужно якобы оставить свои персональные данные через специального бота. Однако в пресс-службе правительства Курской области опровергли эту информацию.

Telegram-каналы ссылаются на распоряжение полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева. При этом само распоряжение отсутствует на официальном сайте полномочного представителя.

Последняя информация, которая была опубликована Кремлем о выплатах, касается пострадавших жителей Курской области. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам совещания с членами кабмина. Оно было опубликовано на сайте Кремля 1 апреля.

В пресс-службе правительства Курской области в ответ на распространившуюся в интернете информацию заявили, что мошенники придумали новую схему по обману россиян. Там добавили, что аферисты предлагают выделение дополнительной материальной помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Тем самым в регионе опровергли информацию, которую распространили Telegram-каналы.

Информация о том, что в Центральном федеральном округе якобы анонсированы новые выплаты от государства для пострадавших от боевых действий, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».