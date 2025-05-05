Еще в одной стране в Балтии начались крупные учения НАТО

В Эстонии начались крупные военные учения НАТО «Ёж 2025»

В Эстонии начались крупные военные учения «Ёж 2025» (эстонское название Siil 2025) с участием более 16 тысяч военнослужащих. Об учениях у граничащей с Россией стране НАТО рассказало местное Эстонского национального телевидения (ERR) со ссылкой на силы обороны республики.

Сообщается, что цель маневров — отработка оборонных операций и взаимодействия с союзниками. Они проходят в рамках более масштабных учений НАТО «Стойкое сдерживание 2025» и Griffin Lightning 2025.

Учения пройдут на территории всей Эстонии. В них примут участие Силы обороны Эстонии, «а также военные из 11 стран НАТО, включая Великобританию, США, Францию, Германию и другие», сообщает ERR. Кроме того заявлено о наблюдателях из Японии, Израиля и Украины.

Ранее в другой стране НАТО у границ с Россией — Литве — начались учения «Железный волк — 2025-I» с участием около 3,7 тысячи военнослужащих и 700 единиц техники. В рамках учений военные будут планировать и проводить наступательные и оборонительные операции.