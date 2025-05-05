Турист едва не сгорел заживо в номере отеля Египта

Британский турист чудом выжил после удара током в отеле Шарм-эш-Шейха

Британский турист чудом выжил после удара током в отеле популярного курорта Египта Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, несчастный случай произошел, когда 42-летний Стив Эллис наслаждался десятидневным отдыхом в отеле Coral Sea Imperial Sensatori. Мужчина коснулся неисправной прикроватной лампы в номере и получил сильный удар током.

«У меня во рту были металлические пломбы, поэтому электричество пошло туда и обожгло мне рот», — признался британец, добавив, что он едва не сгорел заживо.

Эллис рассказал, что из-за мощного разряда его левая рука «прилипла» к креплению лампы и он с большим усилием смог освободиться. В конце концов мужчина в состоянии шока упал с кровати на пол и позвал помощь.

После инцидента пострадавшего осмотрел врач отеля. Затем Эллис обратился к представителю гостиницы, который, по его словам, не придал должного значения произошедшему.

Британец пожаловался, что после удара током у него остался кольцевой ожог вокруг рта. Кроме того, спустя несколько месяцев его руки все еще болят и он каждый день ощущает покалывание, поэтому ему стало тяжело работать сборщиком кухонь.

«В середине рабочего дня у меня начинается сильная боль. Я теряю деньги, потому что мне приходится приходить домой пораньше или брать выходные», — посетовал Эллис.

Ранее в Таиланде турист поскользнулся на мокром асфальте и в попытке удержаться на ногах схватился за уличный фонарь, который оказался неисправным. Мужчина получил удар током и не выжил.