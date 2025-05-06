В России объяснили нежелание Киева соглашаться на короткое перемирие

Политолог Барынкин: Идея Киева по 30-дневному перемирию обречена на провал

Идея властей Украины использовать в своих целях возможное 30-дневное перемирие обречена на провал. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Для Киева и всех тех, кто стоит за желанием дальнейшей эскалации, первичным делом является стремление ломать любые реальные мирные инициативы Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

По мнению политолога, нежелание Киева соглашаться на короткое перемирие связано с намерениями восстановить боеспособность Вооруженных сил Украины и доукомплектовать подразделения.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о втором за месяц в зоне СВО перемирии — в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение и заявил, что временное прекращение огня возможно с 7 мая на 30 дней.