В России объяснили нежелание Киева соглашаться на короткое перемирие

Идея властей Украины использовать в своих целях возможное 30-дневное перемирие обречена на провал. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.
Для Киева и всех тех, кто стоит за желанием дальнейшей эскалации, первичным делом является стремление ломать любые реальные мирные инициативы
По мнению политолога, нежелание Киева соглашаться на короткое перемирие связано с намерениями восстановить боеспособность Вооруженных сил Украины и доукомплектовать подразделения.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил о втором за месяц в зоне СВО перемирии — в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение и заявил, что временное прекращение огня возможно с 7 мая на 30 дней.