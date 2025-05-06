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11:19, 6 мая 2025Ценности

51-летняя Хайди Клум вышла на крышу в бюстгальтере и колготках

Немецкая супермодель Хайди Клум снялась в бюстгальтере и колготках на крыше
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость вышла на крышу в сопровождении друзей, среди которых был дизайнер бренда Vetements Гурам Гвасалия. На размещенном снимке звезда предстала в черном бюстгальтере, капроновых колготках и туфлях на высоких каблуках.

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Поверх упомянутых изделий она накинула оверсайз-жакет. Манекенщица распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж.

В апреле Клум прозвали клоуном из-за наряда на прогулке. Уличные фотографы сняли знаменитость в цветном платье-свитере крупной вязки.

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