51-летняя Хайди Клум вышла на крышу в бюстгальтере и колготках

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
51-летняя знаменитость вышла на крышу в сопровождении друзей, среди которых был дизайнер бренда Vetements Гурам Гвасалия. На размещенном снимке звезда предстала в черном бюстгальтере, капроновых колготках и туфлях на высоких каблуках.
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Поверх упомянутых изделий она накинула оверсайз-жакет. Манекенщица распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж.
В апреле Клум прозвали клоуном из-за наряда на прогулке. Уличные фотографы сняли знаменитость в цветном платье-свитере крупной вязки.