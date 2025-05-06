Атака ВСУ на жилой дом россиянина в Курской области стала предметом расследования

Следователи занялись расследованием атаки ВСУ на жилой дом в Курской области

В Курской области российские следователи выясняют обстоятельства атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СК) Светлана Петренко.

По данным следствия, 30 апреля украинские военнослужащие при помощи FPV-дрона с прикрепленной взрывчаткой ударили по жилому дому в селе Званное Курской области. В ходе целенаправленной атаки мужчина 1961 года рождения получил тяжелое ранение и ожоги. Атака ВСУ принесла серьезные разрушения гаражу и жилому дому.

Действия украинских военных квалифицированы следствием как террористический акт. Устанавливаются причастные к этому преступлению.

1 мая ВСУ атаковали Центральный рынок в Алешках (Херсонская область). Семь человек получили не совместимые с жизнью ранения.