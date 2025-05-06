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11:09, 6 мая 2025Бывший СССР

Белоруссия потребовала согласовать с Минском финальные договоренности по Украине

Лукашевич: Соглашение по Украине должно учитывать интересы Белоруссии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Финальные договоренности по Украине должны учитывать интересы белорусской стороны. Такое требование предъявил глава министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич, передает РИА Новости.

«Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договоренности должны учитывать и интересы белорусской стороны (...) Без полноценного участия нашей страны нельзя себе представить поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе», — заметил он.

Глава МИД республики заявил, что Белоруссия будет делать все возможное для продолжения предметных переговоров и достижения совместных соглашений. Минск рассматривает конфликт между братскими народами как «большую трагедию».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил необходимость присутствия республики на переговорах по Украине. Он заявил, что это представляет региональные интересы государства.

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