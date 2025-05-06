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05:21, 6 мая 2025Бывший СССР

Бой российских десантников против морских дронов ВСУ сняли на видео

Появилось видео боя российских десантников против морских дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились кадры боя российского десанта против безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик разместил Telegram-канал «Архангел спецназа».

На видео видно, как военнослужащие находятся на быстро движущемся катере и ведут стрельбу по морским дронам противника с ракетными установками. Они пытаются поразить цели из крупнокалиберных пулеметов и гранатомета. В какой-то момент БЭК теряет ход, после чего его прицельно расстреливают.

4 мая сообщалось, что морской дрон ВСУ Magura-V7 сбил российский истребитель Су-30 в акватории Черного моря. БЭК длиной около восьми метров оснащен двумя американскими ракетами AIM-9 Sidewinder.

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