Дело о подрыве склада в Сергиевом Посаде передали в суд

Троих экс-руководителей «Пиро-Росс» осудят за подрыв склада в Сергиевом Посаде

Троих бывших руководителей «Пиро-Росс» осудят за подрыв склада в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает «Коммерсант».

Дело передали в Сергиево-Посадский городской суд Московской области. Основатель «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев, гендиректор ставшего правопреемником обанкротившегося весной 2023 года «Пиро-Росс» ООО «Залп» Александр Варенов и его заместитель Олег Юров проходят обвиняемыми по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

По версии следствия, фигуранты игнорировали нарушения на предприятии, в результате которых произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. При этом взрывотехническая экспертиза не смогла установить, что конкретно вызвало взрыв.

9 августа 2023 года на складе площадью 1,6 тысяч квадратных метров, арендуемом «Пиро-Росс», сдетонировала тонна дымного ружейного пороха. Девять человек не выжили, более сотни получили ранения. В результате взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных домов, 43 нежилых объекта, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств.

