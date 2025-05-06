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10:15, 6 мая 2025Россия

Депутат Госдумы первого созыва упал замертво возле дома в российском городе

Депутат Госдумы первого созыва Таланов упал замертво возле дома в Петербурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы первого созыва Виктор Таланов упал замертво возле своего дома на улице Красного Курсанта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

74-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Прохожие в российском городе вызвали ему бригаду скорой помощи. Прибывшие медики не смогли реанимировать Таланова.

В последнее время парламентарий лечился от онкологии.

В начале 90-х Таланов возглавлял Петербургское отделение Демократической партии, был президентом Северо-Западного центра политических технологий. Также он входил в Общество психологов России и создал свыше 50 научных работ.

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы и бывшего мэра Уфы Павла Качкаева. Ему было 73 года. У политика остановилось сердце. С 2003 по 2011 год Качкаев занимал пост мэра Уфы. Он был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов.

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