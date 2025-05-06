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04:58, 6 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл секретный пункт в соглашении Украины и США

Дубинский: Половина доходов Украины с добычи ресурсов пойдет в оффшор
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolfgang Maria Weber / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в соглашение с США по добыче редкоземельных металлов секретный пункт. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Никто не думает об украинцах больше, чем наш Благодетель Владимир Александрович Зеленский! Вдумайтесь, ради восстановления Украины через 10 лет Благодетель внес в договор о минералах пункт, согласно которому 50 процентов дохода государства от продажи ресурсов идут не бюджет, а в фонд, зарегистрированный в оффшоре штата Делавэр», — сообщил он.

Дубинский отметил, что Зеленский поступает «разумно», сохраняя каждый второй доллар от «безумных трат» на медицину, образование и пенсионеров.

Ранее глава Верховной комиссии Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев потребовал от властей Украины опубликовать весь текст соглашения с США по недрам. «Первоисточники, включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты", должны быть опубликованы», — написал украинский чиновник.

Вот это да!
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