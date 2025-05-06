Девушка пришла в замешательство после неожиданного поступка партнера в постели

Психотерапевт, сексолог Софи Роос дала совет девушке, которая растерялась из-за неожиданного поступка партнера во время секса. Совет эксперта приводит HuffPost.

Женщина рассказала, что ее партнер — отличный любовник, но она не знает, как реагировать на его странный поступок. По ее словам, во время интимной близости он резко остановился, затянулся несколько раз электронной сигаретой и продолжил. «Что это значит? Это признак того, что на самом деле ему все равно? Неуважение? Ему слишком комфортно? Или я делаю из мухи слона?» — задалась вопросам молодая женщина.

Роос указала, что значение этого действия полностью зависит от динамики в отношениях. По ее мнению, это может быть абсолютно нормальным для одних, но для большинства станет унизительным опытом. «Сядьте и объясните, что вы почувствовали, почему вы так себя чувствовали, и скажите, что не хотите, чтобы это повторилось. Позвольте партнеру высказать свое мнение о случившемся и постарайтесь поговорить с уважением, чтобы понять точку зрения друг друга», — дала совет сексолог.

Она также порекомендовала найти компромисс в этой ситуации. Например, позволить партнеру курить после полового акта.

Ранее психолог, сексолог Кейт Балестриери назвала способ увеличить продолжительность полового акта. По ее словам, неспешный половой акт даст возможность не только дольше наслаждаться близостью, но и укрепить эмоциональную связь.