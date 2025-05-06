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08:30, 6 мая 2025Забота о себе

Девушка пришла в замешательство после неожиданного поступка партнера в постели

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт, сексолог Софи Роос дала совет девушке, которая растерялась из-за неожиданного поступка партнера во время секса. Совет эксперта приводит HuffPost.

Женщина рассказала, что ее партнер — отличный любовник, но она не знает, как реагировать на его странный поступок. По ее словам, во время интимной близости он резко остановился, затянулся несколько раз электронной сигаретой и продолжил. «Что это значит? Это признак того, что на самом деле ему все равно? Неуважение? Ему слишком комфортно? Или я делаю из мухи слона?» — задалась вопросам молодая женщина.

Роос указала, что значение этого действия полностью зависит от динамики в отношениях. По ее мнению, это может быть абсолютно нормальным для одних, но для большинства станет унизительным опытом. «Сядьте и объясните, что вы почувствовали, почему вы так себя чувствовали, и скажите, что не хотите, чтобы это повторилось. Позвольте партнеру высказать свое мнение о случившемся и постарайтесь поговорить с уважением, чтобы понять точку зрения друг друга», — дала совет сексолог.

Она также порекомендовала найти компромисс в этой ситуации. Например, позволить партнеру курить после полового акта.

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