Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:02, 5 мая 2025Забота о себе

Назван способ увеличить продолжительность секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Психолог, сексолог Кейт Балестриери считает, что занятия любовью в медленном темпе помогают увеличить продолжительность полового акта. Этот способ отсрочить эякуляцию она посоветовала в беседе с Men's Health.

Сексолог отметила, что слишком часто люди концентрируются на проникновении как на единственном способе получить удовольствие от секса. По ее словам, такой половой акт в норме не длится недолго, но увеличить его продолжительность можно, если замедлиться. «Медленный секс обычно занимает больше времени, так как в процессе уделяется внимание прикосновениям, ласкам и исследованиям тел друг друга», — указала эксперт.

Специалистка добавила, что замедлиться полезно, если появляется беспокойство о ранней эякуляции или половой дисфункции. Она объяснила, что ласки и эмоциональная близость с партнершей, возникающая при медленном сексе, помогают расслабиться, отвлечься от мыслей об оргазме и просто наслаждаться моментом.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Ранее уролог Рена Малик назвала сдавливание пениса самой опасной сексуальной практикой для мужчин. Она предупредила, что такие эксперименты чреваты отеком половых органов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не отвечает на их звонки». Трамп рассказал, что европейские лидеры много раз просили его позвонить Путину из-за Украины

    Хуситы захотели полной воздушной блокады Израиля

    Кандидат от правящей коалиции Румынии признал поражение на выборах

    Раскрыта цель российского удара по Конотопу

    Суд заявил о возможности Чубайса вывести активы из России в случае снятия с них ареста

    Российские военные обнаружили трофейную технику ВСУ в Курской области

    Популярная 64-летняя актриса вышла в свет в платье с глубоким декольте

    Суд поддержал сыновей Жириновского в споре с племянницами политика

    Россиянина и его возлюбленную задержали за организованную в доме оранжерею конопли

    Медведева показала фото в обтягивающем платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости