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18:54, 6 мая 2025Забота о себе

Диетолог рассказала о последствиях злоупотребления шашлыком

Диетолог Стародубова: Злоупотребление шашлыком грозит болезнями сердца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Регулярное избыточное потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, к которым относятся жирные сорта мяса и птицы, могут привести к проблемам со здоровьем, предупредила диетолог Антонина Стародубова. В беседе с РИА Новости она рассказала о последствиях злоупотребления шашлыком.

По ее словам, потребление таких продуктов связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, что особенно опасно для пожилых людей. Врач призвала отдавать предпочтение диетическим сортам мяса и птицы — белому мясу курицы, индейки, а также запеченной рыбе. «Кроме того, эти продукты содержат намного меньше соединительной ткани и поэтому лучше усваиваются», — уточнила Стародубова.

Кроме того, приступать к приготовлению мяса на углях диетолог порекомендовала можно только тогда, когда угли полностью прогорели, при этом расстояние между углями и шашлыком должно быть не менее 30 сантиметров. «Подгорание продукта в процессе приготовления повышает риск образование в мясе определенных соединений, в больших дозировках обладающих проканцерогенным действием», — объяснила врач.

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Средняя температура внутри кусочка мяса при приготовлении шашлыка традиционным способом обычно достигает 60-70 градусов, подчеркнула Стародубова. Поэтому шашлыки, как и другие продукты из мяса птицы и рыбы, не прошедшие полную тепловую обработку, нельзя употреблять детям, беременным и кормящим женщинам, заключила диетолог.

Ранее врач Александр Олмос рассказал о худших продуктах на завтрак. По его словам, во время первого приема пищи не стоит употреблять натуральный сок, чтобы не было резких скачков сахара в крови.

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