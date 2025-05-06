Европейская и азиатская страны сблизились на фоне торговых войн США

CNBC: Британия и Индия договорились о снижении пошлин на ключевые товары

Глобальная торговая война, развязанная США, обернулась сближением Лондона и Нью-Дели. Об этом сообщил канал CNBC.

Речь идет о двустороннем торговом соглашении, которое 6 мая заключили Великобритания и Индия. Документ предусматривает, что последняя снизит пошлины на такие ключевые экспортные товары Соединенного Королевства, как виски и автомобили.

Кроме того, подавляющее большинство британских товаров, продаваемых в Индии, станет полностью беспошлинным в течение десятилетия. Что касается виски и джина, то они будут облагаться тарифами, сниженными вдвое, с 150 до 75 процентов. Потом пошлина упадет до 40 процентов. Автомобильные тарифы резко сократят с более чем 100 процентов до 10.

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Канал подчеркнул, что торговое соглашение между Индией и Великобританией заключено в период роста торговой напряженности во всем мире, в то время как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импорт, обострив отношения со многими странами. В Великобритании полагают, что англо-индийское соглашение увеличит двустороннюю торговлю на 34 миллиарда долларов. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 8,3 процента по сравнению с 2023 годом.

В конце апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговая война, которую затеял Трамп, выгодна Евросоюзу, так как все больше стран хотят увеличить торговлю с Европой и укрепить экономические связи.