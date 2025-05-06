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16:06, 6 мая 2025Моя страна

Кабаны свили гнездо «со знанием дела»

Кабаны свили гнездо в Бузулукском бору
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

Кабаны свили гнездо в Бузулукском бору, который находится в Самарской и Оренбургской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бузулукский бор».

«Вы думаете, что вить гнезда умеют только птицы? Напрасно! Потому что перед вами гнездо(…) кабана», — говорится в описании к фотографии, на которой запечатлено гнездо.

По словам специалистов, кабаны обустроили гнездо со знанием дела: оно находится в укромном уголке под кроной сосен и выстлано ветками. Тут провели первые недели жизни поросята, родившиеся в начале апреля.

В настоящее время подрастающие кабаны вместе с матерью гуляют по окрестным болотам. В самостоятельную жизнь новое поколение отправится только следующим летом.

Ранее сообщалось, что в Жигулевском заповеднике, расположенном в Самарской области, фотоловушка сняла потасовку кабанов.

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