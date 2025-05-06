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03:30, 6 мая 2025Из жизни

Мужчина случайно нашел в саду урну с прахом и зубными протезами

В США мужчина работал в саду и случайно нашел таинственную урну с прахом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Maria Sbytova / Shutterstock / Fotodom

В Нью-Йорке, США, мужчина случайно нашел на заднем дворе таинственные человеческие останки. Об этом сообщает New York Post.

33-летний мужчина работал в своем саду и неожиданно наткнулся на что-то твердое в земле. Он принялся копать и вытащил на поверхность урну. Внутри оказались прах и зубные протезы. Мужчина тут же сообщил о находке в полицию.

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Прибывшие полицейские отправили урну на экспертизу. Специалисты подтвердили, что прах и протезы остались после кремации человека. Кому они принадлежат — пока неизвестно. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в штате Коннектикут, США, полицейские нашли останки пожилой женщины во время осмотра ее дома. Предполагается, что с ней расправился сын, а потом тщетно пытался скрыть следы преступления огнем.

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