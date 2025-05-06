Суд в Лондоне приостановил взыскание с России средств в пользу Украины

«Ъ»: Суд в Лондоне на время апелляции приостановил взыскание с России $207,8 млн

Высокий суд Лондона приостановил исполнение в Великобритании решения Гаагского арбитража по иску украинского АО «ДТЭК Крымэнерго», в рамках которого с России предполагалось взыскать 207,8 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на вынесенное решение пишет «Коммерсантъ».

Отсрочка дана на время апелляции, которую по жалобе России требующей аннулировать ранее вынесенное решение, рассматривает Апелляционный суд Гааги. Разбирательство может занять до четырех лет.

Активы ДТЭК были национализированы в 2015 году, после того как Крым и Севастополь были включены в состав Российской Федерации. Компания посчитала действия незаконной экспроприацией и обратилась в суд.

Истец ссылался на Договор о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной, а ответчик утверждал, что положения документа не применимы к Крыму. В ноябре 2023 года арбитраж признал правоту украинской стороны, а через две недели ДТЭК обратилась в ряд стран для принудительного исполнения судебного решения.

Россия подала апелляцию в Гаагу, а затем и в Высокий суд Лондона, попросив последний отменить приказ о взыскании или приостановить его исполнение до окончательного решения международного арбитража. ДТЭК требовала либо отменить ходатайство, либо обязать Россию внести требуемую сумму в качестве финансовой гарантии.

Лондонский суд принял компромиссное решение. С одной стороны, приостановил выплаты и не затребовал у России гарантии, а с другой, отказался отменить вердикт предыдущей инстанции и постановил, что если российская сторона проиграет нынешнюю апелляцию, то средства будут взысканы. Речь идет о том, что после нового поражения Москва может снова обжаловать приговор, но эти действия уже не будут приниматься во внимание в Великобритании.

Опрошенные изданием эксперты назвали решение типичным для таких дел. Партнер АБ NSP Илья Рачков указал, что британские суды, как правило, приостанавливают исполнение решений о взыскании до окончательного вердикта, потому что если его пересмотрят, то возврат средств ответчику, особенно если это государства, довольно сложен или невозможен.

По его мнению, в данном случае судья скорее принял решение не в пользу России, а в знак уважения к суду в Гааге. Что касается шансов на победу в апелляции и отмену решения о взыскании, то их юрист оценивает как незначительные, тем более по связанному с Крымом делу.

Ранее Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в разбирательстве по иску владельцев бывшей нефтяной компании ЮКОС.

