Россияне назвали самые престижные сферы для подработок

Ventra Go!: Россияне считают престижными подработками репетиторство и IT-сферу

Большинство россиян считают престижными подработками репетиторство и IT-сферу. Самые престижные отрасли назвали по итогам опроса более 3000 «синих воротничков» из 16 городов-миллионников аналитики Ventra Go! (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Для трети респондентов (35 процентов) подработка — вынужденная мера, без которой основного дохода не будет хватать на все нужды. Каждый четвертый (24 процента) рассматривает дополнительную занятость как финансовую подстраховку, а каждый шестой (16 процентов) — как способ с пользой провести свободное время. Чуть меньше граждан (14 процентов) рассматривают подработку как возможность монетизировать хобби, а 11 процентов — как шанс попробовать себя в новой сфере.

Скрывает от родных и близких свою подработку почти каждый второй (40 процентов граждан). Главная причина — нежелание, чтобы в окружении думали, что у них проблемы с финансами (31,5 процента). Каждый пятый хотя бы раз скрывал факт подработки или приукрашивал его.

Треть респондентов признают, что существуют сферы деятельности, которые вызывают осуждение, а 15 процентов сталкивались с негативным отношением к их работе — в основном, это операторы кол-центров), ретейла и HoReCa. По мнению опрошенных, близкие могут осудить занятость в сфере клининга (19 процентов), блогинга (16 процентов) и промоушена (16 процентов). При этом самыми престижными подработками называют репетиторство (29 процентов), дизайн (25 процентов), копирайтинг (22 процента) и IT (22 процента).

«Временные работники — это полноценная большая социальная группа, без которой не могут обойтись целые индустрии, например, ретейл или e-com, и их значимость для экономики будет только расти. Поэтому особенно важно понимать, что мотивирует временных работников, что для них важно и как эти интересы учитывает бизнес, который нуждается во временных исполнителях», — пояснила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

В последнее время в России наблюдается усиление тренда на подработки. Почти 85 процентов россиян хотят иметь дополнительный источник дохода: то, что ранее воспринималось как временное решение для увеличения доходов, постепенно трансформируется в долгосрочные карьерные стратегии. Причинами называют экономические кризисы, из-за которых дополнительный заработок становится для людей не просто желательным, а жизненно необходимым.