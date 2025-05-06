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14:48, 6 мая 2025Россия

Российская школьница потратила 280 тысяч рублей с родительской карты на Roblox

В Калининграде школьница потратила 280 тысяч рублей с карты родителей на Roblox
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

В Калининграде школьница потратила 280 тысяч рублей с родительской карты на Roblox. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По сведениям российского издания, восьмилетняя девочка захотела обзавестись валютой в игре. С этой целью она списалась с «продавцом». Тот попросил младшеклассницу предоставить ему реквизиты банковской карты кого-то из взрослых. Девочка перевела мошеннику с карты матери 60 тысяч рублей.

Затем ребенок перевел с кредитки 220 тысяч, обещанную валюту в игре школьница не получила.

Семья обратилась в правоохранительные органы, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 14-летний школьник хотел спасти родителей от «уголовного преследования» и отдал мошенникам почти два миллиона рублей.

Мальчик сходил в торговый центр и через банкомат перевел мошенникам 1,8 миллиона рублей. Эти деньги у семьи остались после продажи автомобиля.

ЖЗЛ
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